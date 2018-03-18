Памфилова рассказала о ночной кибератаке на сайт ЦИК

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Попытка ночной кибератаки на сайт ЦИК была отражена, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в воскресенье.

"18 марта с 2 до 5 часов ночи была отражена ночная атака на сайт ЦИК. Пик атаки пришелся на 2:20", - сказала Памфилова журналистам.

Источники атаки были расположены в 15 странах, добавила она.

18 марта в России проходят выборы главы государства. В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.