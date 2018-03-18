Избиратель умер во время голосования в Уфе

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Пожилой избиратель умер в воскресенье в Уфе во время голосования на выборах президента России, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве Башкирии.

"Такой факт (смерти избирателя на избирательном участке - ИФ) зафиксирован. С избирательного участка №32 в микрорайоне "Инорс" поступил вызов cкорой помощи. Мужчина 68 лет упал на пол. Прибывшая на место через 6 минут карета cкорой помощи констатировала смерть человека", - рассказала пресс-секретарь ведомства Светлана Кускарбекова.

Причина смерти пока не установлена, добавила она.

18 марта в России проходят выборы главы государства. В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.