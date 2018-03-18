Во Львове националисты не пустили в Генконсульство РФ желающих голосовать на выборах

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Представители украинских праворадикальных партий заблокировали доступ к зданию Генконсульства РФ во Львове как минимум для двоих граждан, желавших проголосовать на выборах президента России.

Как сообщает пресс-служба Львовской областной организации "Свобода", кроме того, активисты сожгли возле входа в консульство макет Москвы размером приблизительно 35х40 см, собранный из конструктора.

Ранее сообщалось, что с утра воскресенья несколько десятков правых пикетируют российское Генконсульство во Львове в знак протеста против проведения выборов президента РФ, в частности, на территории Крыма.

В этот же день украинская полиция не пустила к зданию посольства России на Украине (Киев) желающих проголосовать на выборах российского президента. Правоохранители разрешили пройти в дипучреждение только его сотрудникам. У ограждения на подходе к посольству националисты также устроили акцию.

В Москве посчитали незаконными действия украинских властей, заблокировавших доступ граждан РФ в российские загранучреждения на Украине для голосования.

В минувшую пятницу было обнародовано заявление МВД Украины, в котором сообщалось, что 18 марта режим охраны дипломатических учреждений РФ на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах. Доступ в учреждения будут иметь лишь лица исключительно с дипломатическим статусом.

18 марта в России проходят выборы главы государства. В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.