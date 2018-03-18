У посольства РФ в Лондоне выстроилась очередь желающих голосовать на выборах

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Голосование на выборах президента России в посольстве РФ в Лондоне проходит организованно, вся процедура на избирательном участке занимает от 40 минут до часа, сообщил корреспондент "Интерфакса", принявший участие в голосовании в британской столице.

"На улице возле посольства образовалась очередь, в которой стоят от 200 до 300 российских граждан. Внутри находятся еще около ста человек, пришедших исполнить свой гражданский долг. И еще порядка 50 человек, организующих процедуру выборов", - сказал он.

Напротив посольства проходит антироссийская манифестация, организованная эмигрировавшим в Лондон бизнесменом Евгением Чичваркиным. К середине дня участие в акции принимают около 30 человек.

Британская полиция охраняет посольство по периметру, строго поддерживает общественный порядок и разделяет протестующих от пришедших проголосовать граждан России.

Со своей стороны член ЦИК РФ Василий Лихачев, курирующий в составе комиссии вопросы международного сотрудничества, сообщил, что высылка российских дипломатов не сорвала организацию голосования россиян в Великобритании, которое проходит без каких-либо проблем. "К этому времени уже проголосовали 1,5 тыс. человек. Как считают в нашем посольстве, это очень хороший показатель. Полиция Лондона оказывает полное содействие в обеспечении безопасности голосования. Это тоже очень положительный факт", - заявил он "Интерфаксу".

По его словам, высылка Великобританией 23 российских дипломатов не привела к каким-либо непреодолимым проблемам для организации голосования. "Все было организовано быстро, оперативно", - сказал собеседник агентства.

Лихачев также сообщил, что был принят ряд важных организационных решений, позволяющих восполнить все пробелы в связи с высылкой российских дипломатов.

18 марта в России проходят выборы главы государства. В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.