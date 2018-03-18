ЦИК обнародовал данные по итогам подсчета 25% голосов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Центризбирком обнародовал данные о предварительных итогах выборов по итогам обработки 25% бюллетеней. Как передает корреспондент "Интерфакса", эти цифры представлены на информационном экране ЦИК.

На выборах президента РФ лидирует Владимир Путин, который набирает 72,53% голосов, на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 15,44%, на третьем лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6,84%, на четвертом Ксения Собчак с 1,39%.

Ранее были также опубликованы результаты экзит-полов, которые проводил ВЦИОМ. Согласно опросам, действующий глава государства набирает 73,9% голосов. Это максимальный процент за все время участия Путина в выборах.

Второе место занимает Павел Грудинин с результатом 11,2% голосов, третье - Владимир Жириновский - 6,7%. По данным ВЦИОМ, Ксения Собчак набирает 2,5%, Григорий Явлинский - 1,6%, Борис Титов - 1,1%, Сергей Бабурин - 1,0%, Максим Сурайкин - 0,8%. Недействительных бюллетеней - 1,2%.