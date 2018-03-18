Изменения в правительстве России произойдут после инаугурации президента

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что не намерен до инаугурации производить изменения в составе правительства.

"Все изменения произойдут после инаугурации", - сказал он журналистам.

"Вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок", - напомнил глава государства. "Поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как надо сделать", - сказал Путин.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, определился ли он с кандидатурой нового председателя правительства и может ли им вновь стать действующий премьер Дмитрий Медведев, Путин заявил: "Что касается председателя правительства и правительства в целом, то я уже сказал: я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов".