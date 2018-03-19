Лукашенко поздравил Путина с "убедительной победой" и пригласил в Белоруссию

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба главы государства.

"Этот результат свидетельствует о высоком доверии и поддержке гражданами России взятого курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны, укрепление ее авторитета на международной арене. Уверен, что исторические узы дружбы и взаимопонимания наших народов станут залогом дальнейшего расширения белорусско-российского стратегического партнерства", - говорится в поздравлении Лукашенко.

"Ожидаем Вас с визитом в нашу страну для проведения заседания Высшего государственного совета Союзного государства и обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества", - отметил белорусский лидер.

Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших свершений на благо братского народа России.