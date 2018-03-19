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Президент Армении поздравил Путина с победой на выборах президента РФ

Есть обновление от 10:26

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание Владимиру Путину в связи с его победой на выборах главы РФ и пожелал ему новых больших успехов, сообщила пресс-служба президента Армении.

"От имени народа Армении и от себя лично искренне и сердечно поздравляю Вас по случаю убедительной победы на выборах президента Российской Федерации. Итоги состоявшегося голосования свидетельствуют о широкой поддержке гражданами России проводимого под Вашим руководством последовательного курса на всестороннее развитие страны, модернизацию экономики и дальнейшее повышение ее роли в глобальных процессах", - отмечается в поздравлении.

По словам Саргсяна, Армению и Россию связывает проверенная временем дружба братских народов. Благодаря интенсивному политическому диалогу на высшем уровне, внешнеполитической координации, плодотворному сотрудничеству в сфере безопасности, совместной реализации взаимовыгодных отношения стран за последние годы еще более упрочились, отметил президент Армении.

"Взаимодействие в рамках ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, а также на других многосторонних площадках существенно обогащает весь комплекс армяно-российского стратегического партнерства. Армения высоко ценит важные и последовательные посреднические усилия России, в том числе и в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, направленные на исключительно мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Мы и впредь твердо намерены всемерно развивать стратегическое союзничество Армении и России по всем направлениям межгосударственного взаимодействия, что отвечает коренным интересам наших народов, задачам обеспечения региональной безопасности и стабильности на Южном Кавказе", - заявил Саргсян.

Ранее Путина с победой поздравили председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Казахстана и Белоруссии Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко.

Согласно данным ЦИК, по итогам обработки 99% протоколов, Владимир Путин набирает 76,65%, Павел Грудинин - 11,82%, Владимир Жириновский - 5,68%. Ксения Собчак получает 1,66%, Григорий Явлинский - 1,04%, Борис Титов - 0,75%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65%.

Теги: выборы-2018, Армения, Владимир Путин
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