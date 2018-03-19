Путин набрал рекордные 76,6% голосов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Владимир Путин по итогам обработки 99,83% протоколов побеждает на выборах президента РФ с рекордным результатом в 76,6% голосов. Такие данные были объявлены на заседании ЦИК РФ в понедельник.

Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, по предварительным данным, за действующего президента проголосовали 56 млн 200 тыс. россиян. Это рекордный для Путина результат за всю историю его участия в выборах. Так, в 2000 году его поддержали 52,94% избирателей, в 2004 - 71,31%. На предыдущих выборах, в 2012 году, за Путина проголосовали 45 млн 602 075 человек, или 63,6% избирателей.

Согласно предварительным итогам голосования, второе место на выборах президента РФ после подсчета 99,84% протоколов занял Павел Грудинин с 11,90%, или 8 млн 648 тысяч голосов, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в понедельник. "На третьем месте Владимир Жириновский - 5,66% (4 млн 151 тысяч голосов). На четвертом Ксения Собчак - 1,67% (1 млн 226 тысяч голосов)", - сообщила глава ЦИК.

Она отметила, что по предварительным итогам, пятое место занял Григорий Явлинский - 1,04% (765 тысяч 122 голоса). Борис Титов набрал 0,76% (555 тысяч 189 голосов), Максим Сурайкин - 0,68% (498 тысяч 575 голосов), Сергей Бабурин - 0,65% (477 тысяч 903 голоса).

По ее словам, на выборах проголосовало 73,4 млн человек (67,47%).

Памфилова отметила, что на данный момент ЦИК РФ не фиксирует серьезных жалоб на нарушения во время голосования. "Подчеркну, что в основном серьезных жалоб не зафиксировано пока", - сказала она.

Центризбирком в течение десяти дней подведет официальные окончательные итоги выборов президента РФ, заявила Памфилова.

"Это предварительные итоги голосования (итоги, которые озвучиваются непосредственно после голосования). В соответствии с законом теперь у ЦИК есть в распоряжении десять дней для окончательного определения итогов выборов на основании первых экземпляров протоколов избирательных комиссий субъектов РФ и двух зарубежных территориальных зарубежных избирательных комиссий",- сказала она.