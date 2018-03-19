Важно
Путин набрал рекордные 76,6% голосов
В России Президентская кампания-2018

Путин набрал рекордные 76,6% голосов

Центризбирком подвел предварительные итоги выборов президента РФ после обработки 99,83% протоколов

Путин набрал рекордные 76,6% голосов
Фото: ТАСС, Петр Ковалев

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Владимир Путин по итогам обработки 99,83% протоколов побеждает на выборах президента РФ с рекордным результатом в 76,6% голосов. Такие данные были объявлены на заседании ЦИК РФ в понедельник.

Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, по предварительным данным, за действующего президента проголосовали 56 млн 200 тыс. россиян. Это рекордный для Путина результат за всю историю его участия в выборах. Так, в 2000 году его поддержали 52,94% избирателей, в 2004 - 71,31%. На предыдущих выборах, в 2012 году, за Путина проголосовали 45 млн 602 075 человек, или 63,6% избирателей.

Согласно предварительным итогам голосования, второе место на выборах президента РФ после подсчета 99,84% протоколов занял Павел Грудинин с 11,90%, или 8 млн 648 тысяч голосов, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в понедельник. "На третьем месте Владимир Жириновский - 5,66% (4 млн 151 тысяч голосов). На четвертом Ксения Собчак - 1,67% (1 млн 226 тысяч голосов)", - сообщила глава ЦИК.

Она отметила, что по предварительным итогам, пятое место занял Григорий Явлинский - 1,04% (765 тысяч 122 голоса). Борис Титов набрал 0,76% (555 тысяч 189 голосов), Максим Сурайкин - 0,68% (498 тысяч 575 голосов), Сергей Бабурин - 0,65% (477 тысяч 903 голоса).

По ее словам, на выборах проголосовало 73,4 млн человек (67,47%).

Памфилова отметила, что на данный момент ЦИК РФ не фиксирует серьезных жалоб на нарушения во время голосования. "Подчеркну, что в основном серьезных жалоб не зафиксировано пока", - сказала она.

Центризбирком в течение десяти дней подведет официальные окончательные итоги выборов президента РФ, заявила Памфилова.

"Это предварительные итоги голосования (итоги, которые озвучиваются непосредственно после голосования). В соответствии с законом теперь у ЦИК есть в распоряжении десять дней для окончательного определения итогов выборов на основании первых экземпляров протоколов избирательных комиссий субъектов РФ и двух зарубежных территориальных зарубежных избирательных комиссий",- сказала она.

Теги: выборы-2018, ЦИК
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Путин набрал рекордные 76,6% голосовПутин набрал рекордные 76,6% голосов
Центризбирком подвел предварительные итоги выборов президента РФ после обработки 99,83% протоколовПодробнее
 100% российских военных в Сирии проголосовали за Путина100% российских военных в Сирии проголосовали за Путина
В голосовании на территории Сирии приняли участие почти 3 тыс. военнослужащихПодробнее
 Почти 67,5% избирателей приняли участие в выборах президента РоссииПочти 67,5% избирателей приняли участие в выборах президента России
Таковы итоги обработки 99,83% протоколовПодробнее
 Выборы президента России - 2018. ОнлайнВыборы президента России - 2018. Онлайн
Последние данные о явке избирателей и происходящем на избирательных участках в трансляции "Интерфакса"Подробнее
Явка избирателей на выборах президента РФ составила около 67%Явка избирателей на выборах президента РФ составила около 67%
Обработаны более 95% протоколовПодробнее
 Штаб Сурайкина отказался признавать данные ЦИК по выборамШтаб Сурайкина отказался признавать данные ЦИК по выборам
"Коммунисты России" заявляют, что проведут свой подсчет голосовПодробнее
 Явлинский назвал немалым количеством миллион голосов за свою кандидатуруЯвлинский назвал немалым количеством миллион голосов за свою кандидатуру
Он добавил, что "страна идет к опасной пропасти"Подробнее
 Путин поблагодарил сторонников на Манежной площади за результатПутин поблагодарил сторонников на Манежной площади за результат
Он считает итоги выборов проявлением доверия гражданПодробнее
 Путин набрал в Крыму более 90% голосовПутин набрал в Крыму более 90% голосов
В Севастополе президент получил примерно такое же количество голосов избирателейПодробнее
 ЦИК обнародовал данные по итогам подсчета 25% голосовЦИК обнародовал данные по итогам подсчета 25% голосов
Путин набирает более 72%Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Выборы президента России8 фото
18 марта
Выборы президента России
Фотохроника 16 марта6 фото
16 марта
Фотохроника 16 марта
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин набрал рекордные 76,6% голосовВ РоссииПочти 67,5% избирателей приняли участие в выборах президента РоссииВ России100% российских военных в Сирии проголосовали за ПутинаВ миреСи Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на посту президента РоссииВ РоссииШтаб Сурайкина отказался признавать данные ЦИК по выборамВ РоссииЯвлинский назвал немалым количеством миллион голосов за свою кандидатуру

На одном из избирательных участков Дагестана аннулировали итоги голосования

Рабочий погиб на нефтегазовом месторождении в Оренбуржье

Суд вернул НМТП иск против Росморречфлота и капитана порта Новороссийск

Глава ЦИК поблагодарила лидеров некоторых западных государств за высокую явку на выборах

Итоги голосования на выборах президента отменены на семи участках

Касаткина поднялась на 11-е место в рейтинге WTA

Жители двух алтайских сел избрали своим президентом Грудинина

Завершена реставрация золотой звезды на шпиле Центрального павильона ВДНХ

Конструкцию не обновляли более 60 лет Подробнее

Путин набрал рекордные 76,6% голосов

Путин набрал рекордные 76,6% голосовЦентризбирком подвел предварительные итоги выборов президента РФ после обработки 99,83% протоколов Подробнее

Лидеры "Альтернативы для Германии" поздравили Путина с переизбранием

Рубль не изменился к бивалютной корзине на старте торгов понедельника

100% российских военных в Сирии проголосовали за Путина

100% российских военных в Сирии проголосовали за ПутинаВ голосовании на территории Сирии приняли участие почти 3 тыс. военнослужащих Подробнее

Поддержка Путина в Москве возросла на 50% по сравнению с 2012 годом

Партийный альянс Меркель после победы Путина призвал РФ улучшить отношения с Западом

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,5%

Три человека стали жертвами пожара в Казани

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 19 марта снизились

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru