Грудинин признал поражение на президентских выборах

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Кандидат о КПРФ Павел Грудинин, который занял второе место на выборах президента РФ, заявил о признании победы Владимира Путина.

"Я абсолютно убежден, что нынешний президент победил. Я абсолютно убежден в том, что эта победа была", - сказал Грудинин в понедельник на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

Но, по его словам, "то, что было сделано чиновниками, властями, в том числе и СМИ, за время предвыборной гонки позволяет мне сказать, что это были "грязные" выборы, это были выборы, которые не соответствуют мировым стандартам".

Накануне Грудинин назвал прошедшую президентскую кампанию самой грязной на постсоветском пространстве в текущий период.

"Пока преждевременно комментировать, давайте дождемся 90 процентов (обработанных бюллетеней - ИФ). Уже сейчас ясно, что эти выборы не были честными", - сказал он в воскресенье журналистам на брифинге.

На данный момент ЦИК обработал 99,84% протоколов. Владимир Путин побеждает на выборах, набирая рекордные 76,66%. Павел Грудинин получает 11,80%, Владимир Жириновский - 5,66%. Ксения Собчак получает 1,67%, Григорий Явлинский - 1,04, Борис Титов - 0,76, Максим Сурайкин - 0,68, Сергей Бабурин - 0,65%.