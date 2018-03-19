В Белом доме не удивились переизбранию Путина

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что в Вашингтоне без удивления восприняли переизбрание Владимира Путина на пост президента России, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

По словам представителя, "в Белом доме не удивлены результатами выборов".

Помимо этого, Гидли отметил, что телефонный разговор между Дональдом Трампом и Путиным пока не запланирован.

Ранее Путина поздравили с переизбранием канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также ряд других лидеров.

Путин по итогам обработки 99,83% протоколов побеждает на выборах президента РФ с рекордным результатом в 76,6% голосов.