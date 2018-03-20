Итоги голосования аннулированы на одном из избирательных участков Кубани

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Краснодарского края отменила результаты голосования на выборах президента РФ на одном из избирательных участков, сообщили "Интерфаксу" в краевом избиркоме во вторник.

"По результатам проверки поступивших жалоб на нарушения отменены результаты голосования на одном из избирательных участков в Гулькевичском районе края", - сказал собеседник агентства, не уточнив номер участка.

В понедельник председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что итоги голосования на президентских выборах отменены в России на семи участках. По ее словам, в ЦИК поступили предварительные сведения об отмене результатов голосования на одном из участков в Краснодарском крае.