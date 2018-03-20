Юнкер поздравил Путина с переизбранием на пост президента

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с поздравлением по случаю его избрания на пост главы государства, объявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас во вторник.

"Я хочу поздравить вас по случаю вашего переизбрания в качестве президента России", - зачитал письмо Схинас на брифинге в Брюсселе.

Юнкер подчеркнул важность позитивных отношений между Евросоюзом и Россией для безопасности Европейского континента.

Ранее Путина поздравили с переизбранием канцлер Германии Ангела Меркель, президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также ряд других лидеров.

Путин по итогам обработки 99,83% протоколов побеждает на выборах президента РФ с рекордным результатом в 76,6% голосов.