Макрон в разговоре с Путиным пожелал России успехов в политической модернизации

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в понедельник со своим российским коллегой Владимиром Путиным пожелал РФ успехов в модернизации в политике, экономике и ряде других сфер. Об этом сообщают парижские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

В коммюнике канцелярии главы французского государства отмечается, что он "пожелал России и ее народу успехов в модернизации политики, демократии, экономики, а также - социальной сферы", - говорится в документе.

Отмечается также, что Макрон "призвал российские власти пролить свет на то, кто несет ответственность за недопустимую атаку в Солсбери, а также - твердо взять под контроль, возможно, существующие программы (по разработке химоружия - ИФ), которые не декларировались в ОЗХО".

В Кремле подтвердили факт телефонного разговора Макрона с Путиным. "Да. (Разговор - ИФ) имел место", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие. 17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.

Кто еще поздравил Путина

Ранее в Кремле перечислили поздравивших Путина с победой на выборах.

К настоящему времени поздравительные телеграммы направили председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Абхазии Рауль Хаджимба, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Серж Саргсян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Венгрии Янош Адер, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Кубы Рауль Кастро, президент Молдавии Игорь Додон, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Ранее сообщалось, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер также поздравил Путина с переизбранием на пост президента России. "Я поздравляю Вас и граждан Российской Федерации с Вашим переизбранием и желаю им процветания при вашем правлении", - говорится в заявлении Штайнмайера, опубликованном в понедельник пресс-службой президента.

Путин по итогам обработки 99,83% протоколов побеждает на выборах президента РФ с рекордным результатом в 76,6% голосов.