Итоги выборов президента РФ аннулировали на 14 участках в 10 регионах РФ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Итоги голосования на выборах президента РФ отменены на 14 участках в 10 регионах страны, сообщил "Интерфаксу" заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев в среду.

"Итоги голосования были отменены на 14 избирательных участках в 10 регионах Российской Федерации", - сказал Булаев.

Он отметил, что это не окончательный результат, "могут быть отмены итогов голосования и на других участках".

В пресс-службе ЦИК "Интерфаксу" сообщили, что в четверг состоится рабочая группа по рассмотрению жалоб на нарушения на выборах президента РФ.

Ранее сообщалось, в частности, об аннулировании результатов голосования на одном из участков ХМАО, а также на участках в Краснодарском крае, в Дагестане и в подмосковных Люберцах.

Предварительные результаты выборов

19 марта ЦИК РФ сообщил, что по итогам обработки 99,83% протоколов на выборах президента РФ победил самовыдвиженец Владимир Путин, получивший рекордный результат - 76,6% голосов избирателей (56 млн 200 тыс. человек). Второе место по результатам голосования занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,90% (8 млн 648 тыс. голосов). На третьем месте лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% (4 млн 151 тыс. голосов), на четвертом - кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак - 1,67% (1 млн 226 тыс. голосов).

Пятое место занял лидер "Яблока" Григорий Явлинский - 1,04% (765 тыс. 122 голоса). Бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов набрал 0,76% (555 тыс. 189 голосов), кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин - 0,68% (498 тыс. 575 голосов), кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин - 0,65% (477 тыс. 903 голоса).

Окончательные итоги выборов президента России ЦИК подведет в течение десяти дней.