Рада не признала выборы президента России в Крыму и призвала к новым санкциям

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины признала противоправной организацию голосования в рамках выборов президента Российской Федерации в Крыму и не признала легитимность этих выборов.

Как передает корреспондент "Интерфакса", соответствующий проект постановления поддержали 255 народных депутатов Украины на пленарном заседании в четверг.

"Они (результаты голосования - ИФ) также никоим образом не могут свидетельствовать или каким-то образом быть использованы как свидетельства какого-либо изменения статуса временно оккупированных территорий Украины - автономной республики Крым и города Севастополь, определенного Конституцией и законами Украины", - сказано в заявлении.

Народные депутаты Украины считают, что зачисление более 1 млн голосов из Крыма существенно искажает "результаты голосования на выборах президента РФ в целом, закономерно подвергая сомнению их легитимность".

Верховная рада также призвала международное сообщество применить дополнительные санкции против Российской Федерации и персональные ограничения в отношении лиц, причастных к организации и проведению голосования в Крыму.