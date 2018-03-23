В России Президентская кампания-2018

Памфилова выразила сожаление в связи с недопуском некоторых кандидатов к выборам

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Глава ЦИК РФ Элла Памфилова выразила сожаление в связи с тем, что не все потенциальные кандидаты приняли участие в президентских выборах.

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"Мы сожалеем, что некоторые кандидаты, имеющие в прошлом проблемы с законом, не смогли в силу избирательного законодательства принять участие в выборах", - заявила Памфилова на заседании в пятницу в Москве.

Глава ЦИК подчеркнула, что данная норма предусмотрена федеральным законом, "и Центральная избирательная комиссия ее обязана была исполнить, и она ее исполнила". "Это положение не является эксклюзивным для Российской Федерации и встречается в международной практике не так редко, как некоторые думают, в европейских странах в том числе", - отметила Памфилова.

"Поэтому неучастие в выборах по данным основаниям лишь одного политика, априори назначенного так называемыми зарубежными партнерами главным, единственным и неповторимым оппозиционером, не дает основания уничижать остальных кандидатов", - сказала глава ЦИК.

По ее словам, "Конституционный суд РФ является единственным органом, уполномоченным на толкование Конституции". "Именно он указывал, что ограничение пассивного избирательного права для лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступление, является мерой, направленной на предотвращение подрыва социальной поддержки и легитимности органа публичной власти", - подчеркнула глава ЦИК.

Данная мера, считает она, направлена на "повышение ответственности, принципов правового демократического государства, сохранение публичного правопорядка и предупреждение криминализации власти".

Как сообщалось, оппозиционер Алексей Навальный, имеющий судимость, не был допущен к президентским выборам в РФ.

Теги: выборы-2018, ЦИК
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