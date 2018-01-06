Главные новости
В миреТрамп снова назвал заявления о его сговоре с Россией ложьюВ РоссииВерховный суд подтвердил отказ Навальному в участии в выборахВ миреВ Саудовской Аравии арестовали одиннадцать принцев
В России Президентская кампания-2018

Верховный суд подтвердил отказ Навальному в участии в выборах

Есть обновление от 14:18

Судебное заседание прошло без участия оппозиционера

Верховный суд подтвердил отказ Навальному в участии в выборах
Алексей Навальный
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Верховный суд России в субботу отказал оппозиционеру Алексею Навальному, который подал жалобу с просьбой отменить решение суда первой инстанции и обязать Центральную избирательную комиссию зарегистрировать инициативную группу, выдвинувшую его кандидатом в президенты.

"Решение суда первой инстанции Верховного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу административного истца - без удовлетворения", - огласил судья.

Таким образом, решение о законности отказа ЦИК допустить Навального к участию в выборах президента вступило в законную силу.

В РоссииВС РФ признал законным отказ ЦИКа зарегистрировать Навального кандидатом в президентыВС РФ признал законным отказ ЦИКа зарегистрировать Навального кандидатом в президентыЧитать подробнее

В ходе заседания представители Навального заявили, что отказ зарегистрировать инициативную группу является незаконным поскольку, ЦИК была должна руководствоваться не федеральным законом о выборах президента, а Конституцией РФ.

Кроме того, по их мнению, второй приговор Ленинского суда Кирова (в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова по делу "Кировлеса" ) не может образовывать судимость и связанные с ней негативные последствия, поскольку решение Верховного суда о пересмотре дела не является исполнением постановления Европейского суда по правам человека о чем есть заключение Комитета Совета министров Европы.

В свою очередь прокурор и представитель ЦИК заявили об отсутствии оснований для отмены первоначального решения. "Суд при рассмотрении данного спора правильно примерил нормы федерального законодательства", - сказала представитель Генпрокуратуры.

Судебное заседание прошло без участия Навального. Как решила апелляционная коллегия, "административный истец был надлежащим образом предупрежден о дате судебного разбирательства и его отсутствие не является препятствием для рассмотрения дела по существу".

Представители Навального не возражали против рассмотрения дела в отсутствие своего доверителя.

Верховный суд России 30 декабря 2017 года отказал оппозиционеру в иске о признании незаконным решения Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его в кандидаты на пост президента РФ.

Как ранее сообщили юристы, если решение не будет отменено, то отказ допустить Навального к участию в выборах будет обжалован и в Европейском суде по правам человека.

Выборы президента России официально назначены на 18 марта 2018 года, предвыборная кампания началась 18 декабря.

Кто хочет стать президентом

8 фотографий
Действующий президент России Владимир ПутинТелеведущая Ксения СобчакОппозиционер Алексей НавальныйБизнесмен Сергей ПолонскийЖурналист Екатерина ГордонЛидер ЛДПР Владимир Жириновский
Действующий президент России Владимир Путин
Теги: Алексей Навальный, ЦИК
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Рогозин сообщил о первых летных испытаниях нового Ту-160 в конце январяРогозин сообщил о первых летных испытаниях нового Ту-160 в конце января
По его словам, поднять в небо стратегический ракетоносец "Белый лебедь" раньше срока пообещали на авиазаводеПодробнее
Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался в РоссииСбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался в России
Он продлится до 30 январяПодробнее
Поезд въехал в автомобиль на переезде в ПриморьеПоезд въехал в автомобиль на переезде в Приморье
Один человек погиб, еще двое пострадалиПодробнее
Среди погибших в пожаре под Новосибирском оказались граждане КиргизииСреди погибших в пожаре под Новосибирском оказались граждане Киргизии
В пресс-службе регионального правительства отметили, что граждан России среди жертв возгорания нетПодробнее
Путин снял ограничения на пассажирские авиаперевозки в КаирПутин снял ограничения на пассажирские авиаперевозки в Каир
Указом президента РФ снимается рекомендация российским туроператорам воздерживаться от продажи туров в ЕгипетПодробнее
Деcять граждан Китая погибли в пожаре в обувном цеху под НовосибирскомДеcять граждан Китая погибли в пожаре в обувном цеху под Новосибирском
В качестве основной версией произошедшего рассматривается короткое замыкание и неисправность системы электропитанияПодробнее
В ХМАО при столкновении двух легковушек погибли десять человекВ ХМАО при столкновении двух легковушек погибли десять человек
Как сообщили в ГИБДД региона, среди них четверо детейПодробнее
Росгвардия призвала россиян не совмещать алкоголь с оружиемРосгвардия призвала россиян не совмещать алкоголь с оружием
Как отметили в ведомстве, особенно нужно быть внимательными в праздники владельцам оружия, у кого есть детиПодробнее
Научная дипломатия или технологическое противоборство?Научная дипломатия или технологическое противоборство?
... о сотрудничестве российских и зарубежных ученыхПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Сильные снегопады в США7 фото
05 января
Сильные снегопады в США
Цитаты года12 фото
28 декабря 2017 года
Цитаты года
Виды уходящего года13 фото
28 декабря 2017 года
Виды уходящего года
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп снова назвал заявления о его сговоре с Россией ложьюВ РоссииВерховный суд подтвердил отказ Навальному в участии в выборахВ миреВ Саудовской Аравии арестовали одиннадцать принцевВ миреМинобороны РФ заявило о плановых полетах Су-30 над Балтикой без нарушенийМоскваВ метро Москвы за год пресекли провоз более 17 тыс. единиц разного вида оружияВ миреПостпред России при ООН призвал США не вмешиваться во внутренние дела Ирана

Трамп выразил надежду на успех диалога между Южной Кореей и КНДР

Что произошло за день: суббота, 6 января

Подтвержденный судом отказ Алексею Навальному в участии в выборах, арест 11 принцев в Саудовской Аравии и новые поиски пропавшего малазийского лайнера Подробнее

Лидер SERB заявил о задержании активистов на выставке Стёрджеса в Москве

Авиарейс авиакомпании "Икар" из Бангкока в Уфу задержали на семь часов

Восемь человек пострадали в Рязани в аварии с участием маршрутки

Россиянин Рублев проиграл в финале теннисного турнира в Катаре

Задержанные в США рейсы "Аэрофлота" вылетят 6 января

Определен состав сборной России на мужскую эстафету на этап КМ по биатлону

Назван состав сборной России на женскую эстафету на этап КМ по биатлону

Великобритания не увидела возможностей для облегчения визового режима с Украиной

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru