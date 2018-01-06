Верховный суд подтвердил отказ Навальному в участии в выборах

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Верховный суд России в субботу отказал оппозиционеру Алексею Навальному, который подал жалобу с просьбой отменить решение суда первой инстанции и обязать Центральную избирательную комиссию зарегистрировать инициативную группу, выдвинувшую его кандидатом в президенты.

"Решение суда первой инстанции Верховного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу административного истца - без удовлетворения", - огласил судья.

Таким образом, решение о законности отказа ЦИК допустить Навального к участию в выборах президента вступило в законную силу.

В ходе заседания представители Навального заявили, что отказ зарегистрировать инициативную группу является незаконным поскольку, ЦИК была должна руководствоваться не федеральным законом о выборах президента, а Конституцией РФ.

Кроме того, по их мнению, второй приговор Ленинского суда Кирова (в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова по делу "Кировлеса" ) не может образовывать судимость и связанные с ней негативные последствия, поскольку решение Верховного суда о пересмотре дела не является исполнением постановления Европейского суда по правам человека о чем есть заключение Комитета Совета министров Европы.

В свою очередь прокурор и представитель ЦИК заявили об отсутствии оснований для отмены первоначального решения. "Суд при рассмотрении данного спора правильно примерил нормы федерального законодательства", - сказала представитель Генпрокуратуры.

Судебное заседание прошло без участия Навального. Как решила апелляционная коллегия, "административный истец был надлежащим образом предупрежден о дате судебного разбирательства и его отсутствие не является препятствием для рассмотрения дела по существу".

Представители Навального не возражали против рассмотрения дела в отсутствие своего доверителя.

Верховный суд России 30 декабря 2017 года отказал оппозиционеру в иске о признании незаконным решения Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его в кандидаты на пост президента РФ.

Как ранее сообщили юристы, если решение не будет отменено, то отказ допустить Навального к участию в выборах будет обжалован и в Европейском суде по правам человека.

Выборы президента России официально назначены на 18 марта 2018 года, предвыборная кампания началась 18 декабря.