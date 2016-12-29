Обвиняемый в убийстве брата подросток арестован на два месяца

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Черемушкинский суд Москвы санкционировал арест на два месяца подростка, обвиняемого в убийстве своего младшего брата, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.

"В отношении задержанного подростка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля",- сказала Козаева.

Вечером 27 декабря в квартире одного из домов на Ломоносовском проспекте было обнаружено тело десятилетнего ребенка с признаками насильственной смерти.

Подозреваемого - 17-летнего брата убитого - полицейские и следователи задержали "по горячим следам", сообщили ранее в столичном главке СКР. Подростку предъявлено обвинение в убийстве.