Суд арестовал всех подозреваемых в нападении на сотрудников Росгвардии

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Щербинский суд Москвы арестовал всех подозреваемых в нападении на сотрудников Росгвардии в новой Москве, сообщила "Интерфаксу" в субботу пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля в отношении Евгения Сазонова, Дениса Бойко, Юрия Власова и Максима Попова", - сказала она. Все фигуранты признали свою вину и дали признательные показания.

30 декабря в Росгвардии подтвердили, что в результате операции с участием спецназа были задержаны все участники нападения на сотрудников ведомства в новой Москве, в результате которого один сотрудник Росгвардии погиб и еще один был ранен.

По данным Росгвардии, вечером в четверг экипаж вневедомственной охраны в составе двух сотрудников Росгвардии выехал по сигналу тревоги на охраняемый объект - магазин в деревне Рогово Новомосковского административного округа. Там на двух сотрудников напала группа из восьми человек, в результате чего сержант полиции Виктор Глебов был смертельно ранен, второй сотрудник получил травму.

"Для розыска преступников были подняты по тревоге подразделения специального назначения Росгвардии и МВД РФ, развернут вспомогательный пункт управления Центрального округа Росгвардии, организовано взаимодействие с ГУ МВД по Москве и ГУ МВД по Московской области. В готовность к немедленным действиям был приведен отряд спецназа Росгвардии "Пересвет", - сказали в Росгвардии.

В Росгвардии сообщили, что погибшему при выполнении служебного долга Глебову было 30 лет, он проходил службу в правоохранительных органах с 2011 года. У него осталась двухлетняя дочь. Семья погибшего получит гарантированные государством страховые выплаты и пособия, заявили в Росгвардии.