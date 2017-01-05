В Москве началась проверка из-за зафиксированного превышения сероводорода в воздухе

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Столичные прокуроры начали проверку в связи с появлением неприятного запаха в ряде районов Москвы, сообщила "Интерфакс" официальный представитель прокуратуры Москвы Елена Росссохина.

"Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы организовала проверку по факту зафиксированного превышения сероводорода в воздухе в районе Марьино", - сказала она.

По ее словам, "предстоит выявить источник загрязнения воздуха и его последствия". "При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметила представитель надзорного ведомства.

Ранее ГПБУ "Мосэкомониторинг" сообщал, что автоматическая станция контроля загрязнения воздуха, расположенная в столичном районе Марьино, зафиксировала вечером в среду 28-кратное превышение ПДК сероводорода.

В четверг в пресс-службе Московского нефтеперерабатывающего завода заявили "Интерфаксу", что система экологического контроля МНПЗ не фиксировала превышений по выбросам загрязняющих веществ на своих объектах, состояние атмосферного воздуха в районе завода нормальное.