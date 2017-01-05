Роспотребнадзор не выявил превышения уровня загрязнения воздуха в Москве

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха на юго-западе и юго-востоке Москвы, сообщили в четверг в московском управлении ведомства.

"В ведомство обратились граждане Москвы из-за загрязнения атмосферного воздуха по адресам улица Люблинская, улица Нагорная, улица Одесская, дом 23 и улица Панферова. Был проведен отбор проб атмосферного воздуха с последующими исследованиями на содержание основных загрязнителей", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Как отметчается в сообщении, по результатам лабораторных исследований, проведенных филиалами "Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮВАО и ЮЗАО, содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышает допустимых величин.

Ранее автоматическая станция контроля загрязнения воздуха, расположенная в столичном районе Марьино, зафиксировала вечером в среду 28-кратное превышение ПДК сероводорода.

Столичные прокуроры, со своей стороны, начали проверку в связи с появлением неприятного запаха в ряде районов Москвы,