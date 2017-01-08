Ситуация в московских аэропортах начала нормализовываться

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Ситуация в московских аэропортах входит в нормальный режим, количество задержанных и отмененных рейсов снижается.

"Московские аэропорты продолжают в штатном режиме принимать и отправлять воздушные суда. Уходов на запасные аэродромы нет. Видимость достаточная для взлета и посадки", - сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

Кратковременные задержки рейсов по-прежнему возможны в связи с необходимостью обработки аэродромов и самолетов противогололедными реагентами.

Между тем, по данным сервиса "Яндекс.Расписание" в 10:27 мск в столичных аэропортах задерживаются 54 рейса, 33 отменены.

В частности в "Шереметьево" задерживаются 30 рейсов, 29 отменено. В "Домодедово" 24 рейса задержано, 24 отменено. Во "Внуково" и "Жуковском" задержек и отмен рейсов нет.

"В основном задержки касаются разворотных рейсов, где самолеты не смогли своевременно вылететь из пункта назначения в Москву. Соответственно и обратный вылет смещается. Метеоусловия же для полетов в районе столичных аэропортов приемлемые", - сказал источник.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье наземные службы московских аэропортов были переведены на усиленный режим работы из-за мороза. Почти 100 авиарейсов задерживались или были отменены.