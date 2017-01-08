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Москва

В аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 100 рейсов

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Почти 100 авиарейсов задерживаются или отменены в московских аэропортах из-за аномальных морозов, сообщили "Интерфаксу" в субботу в авиадиспетчерских службах столичного авиаузла.

"Аэропорты московской воздушной зоны работают, не допуская уходов воздушных судов на запасные аэродромы. Однако возможны кратковременные задержки рейсов как на вылет, так и на прилет в связи с необходимостью обработки аэродромов и воздушных судов противообледенительными веществами", - говорится в сообщении.

"Наземные аэродромные службы переведены на усиленный режим работы", - сказал источник, отметив, что в районах расположения московских аэропортов продолжает холодать. "Местами на аэродромах температура воздуха уже опустилась до отметки в минус 30 градусов и продолжает снижаться. Тем не менее, видимость достаточная для взлета и посадки. С этим нет проблем", - сказал источник.

Между тем, по данным сервиса "Яндекс.Расписания", в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково вечером в субботу задерживаются или отменены более 90 рейсов. Наиболее сложна ситуация в Шереметьево, где 37 рейсов задержано, а 17 отменено. В Домодедово 33 рейса задержано, два отменено, во Внуково отменены два рейса, задержек нет.

Теги: Шереметьево, Домодедово, Внуково
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