Подозреваемый в стрельбе из автомата в центре Москвы задержан до 10 января

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Срок задержания одному из подозреваемых в хулиганстве после стрельбы из автомата в центре Москвы продлен на двое суток, сообщила "Интерфаксу" в воскресенье пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

"Тверским районным судом Москвы вынесено постановление о продлении срока задержания подозреваемого Омарова Омара до 17 часов 10 января"- сказала Дзюрко.

Ранее, следствие просило суд арестовать двух фигурантов, подозреваемых по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Видео, на котором запечатлены несколько молодых людей, один из которых достает из багажника внедорожника автомат и производит несколько выстрелов в небо, появилось ранее в социальных сетях. По данным СМИ, инцидент произошел в центре столицы.

Стрелявший, уроженец Махачкалы был задержан ранее в пятницу.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала "Интерфаксу", что установлены личности других людей, запечатленных в видеоролике со стрельбой.