Подозреваемый в стрельбе из автомата в центре Москвы арестован до начала марта

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы арестовал Омара Омарова, подозреваемого в хулиганстве в связи со стрельбой из автомата в центре Москвы, сообщила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Избрать в отношении Омарова меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 марта", - сказала Дзюрко. По ее словам, суд удовлетворил ходатайство следствия. Ранее следствие просило суд арестовать двух фигурантов: Омарова и Ислама Муртазалиева, подозреваемых в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).

Видео, на котором запечатлены несколько молодых людей, один из которых достает из багажника внедорожника автомат и стреляет в воздух, появилось ранее в социальных сетях. По данным СМИ, инцидент произошел в центре столицы.

Ранее в пятницу, 6 января, сообщалось о задержании стрелявшего из автомата уроженца Махачкалы, его имя не называлось.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала "Интерфаксу", что возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" по факту стрельбы из предположительно автоматического оружия в Москве. По её словам, также установлены личности других людей, запечатленных в видеоролике со стрельбой.