Московские школы не будут отменять занятия в понедельник из-за морозов

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Все образовательные учреждения Москвы 9 января будут работать в обычном режиме, несмотря на морозную погоду, сообщили "Интерфаксу" в департаменте образования столицы в воскресенье.

"При этом родители учащихся начальной школы (1-4 классы) вправе сами принять решение о посещении их детьми учебных занятий", - сказал собеседник агентства.

В департаменте уточнили, что для пришедших школьников занятия и консультации будут проводиться в обычном режиме, а для учащихся, оставшихся по решению родителей дома, школы организуют консультации в дистанционном режиме.

"При этом занятия вне помещений для учащихся всех возрастов не проводятся", - уточнил собеседник "Интерфакса".

Он добавил, что дошкольные группы также будут работать в обычном режиме, при этом в соответствии с санитарными нормативами САНПиН прогулки на свежем воздухе не проводятся.

По прогнозу Гидрометцентра РФ, в ночь на понедельник в Москве похолодает до -29 градусов, а днем температура не превысит -19 -21 градусов.