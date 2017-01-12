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Москва

Суд назначил Маре Багдасарян 15 суток административного ареста

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Мировой суд назначил участнице гонок на "Гелендвагене" Маре Багдасарян 15 суток административного ареста, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко. По его словам, Багдасарян наказание было назначено за уклонение от исполнения обязательных работ, к которому ее приговорил суд ранее.

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28 мая 2016 года Гагаринский суд столицы признал виновной и отправил Багдасарян под арест на 10 суток за неповиновение полиции. Суд также арестовал на 15 суток участников административного дела о гонке на внедорожнике "Гелендваген" - сына вице-президента ЛУКОЙЛа Руслана Шамсуарова и пассажира автомобиля Виктора Ускова.

17 октября Гагаринский суд приговорил обоих к 300 часам обязательных работ за оскорбления сотрудников полиции, нанесенные гонщиками в ходе видеотрансляции погони в интернете. В ноябре на Ленинском проспекте сотрудники ГИБДД составили в отношении Багдасарян материал за парковку на тротуаре. В ходе проверки по базе данных инспекторы установили, что она ранее неоднократно нарушала правила дорожного движения (ПДД), за что привлекалась к административной ответственности.

Мировой участок 353 Савеловского суда позднее рассмотрел 51 административный протокол, составленный полицией в отношении Багдасарян за неуплату в срок назначенных штрафов за нарушение ПДД. По итогам рассмотрения Багдасарян были назначены два административных ареста на 10 и 14 дней, а также 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму 139 тысяч рублей.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель столичного управления ФССП Тимур Коробицын, 10 января Багдасарян приступила к выполнению назначенных обязательных работ в ГБУ "Жилищник" района Сокол. "В ходе исполнения решения суда девушку также планировалось привлечь к уборке дворовых территорий. Однако ею были предоставлены документы о наличии медицинских противопоказаниях для выполнения данного вида деятельности", - сказал представитель УФССП. По его словам, в настоящий момент полученные от Багдасарян сведения проверяются.

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