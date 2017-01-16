Показания водителя "красногорского стрелка" проверят на лингвистической экспертизе

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Следствие назначило психолого-лингвистическую экспертизу первых показаний водителя "красногорского стрелка" Шоты Элизбарашвили, обвиняемого в пособничестве убийству трех человек и незаконном обороте оружия, сообщила его адвокат Светлана Воронкова.

"Следователь вынес постановление о назначении психолого-лингвистической экспертизы первых показаний моего подзащитного для того, чтобы выяснить говорил ли он тогда правду или нет", - сказала Воронкова в понедельник "Интерфаксу".

По ее словам, экспертизу будет проводить специалист-лингвист Калужского государственного университета имени Циолковского.

"Будут исследоваться те показания, который мой подзащитный дал на камеру, о том, куда он привез Георгадзе (предприниматель Амиран Георгадзе, обвиняемый в двойном убийстве - ИФ), где его оставил и так далее", - сказала адвокат. Воронкова добавила, что экспертиза будет проведена в течение ближайших двух недель.

Адвокат также сообщила, что Мосгорсуд в минувшую пятницу продлил арест Элизбарашвили до 18 апреля, то есть до конца срока предварительного расследования; защита обжалует это решение.

По данным следствия, 19 октября 2015 года Элизбарашвили привез красногорского предпринимателя Георгадзе к зданию администрации Красногорского района. После этого достал из автомобиля сумку с оружием, принес ее в кабинет к первому заместителю главы Красногорского района Юрию Караулову и передал Георгадзе. Затем после совершения Георгадзе убийства главы района он отнес сумку обратно в машину и отвез своего шефа к месту совершения второго преступления - коттеджу, расположенному в деревне Поздняково.

Следствие считает, что обвиняемому было известно, что в коттедже его шеф назначил встречу своему компаньону Тристану Закаидзе. В дальнейшем Элизбарашвили также занес сумку с оружием в дом и передал ее Георгадзе, а после убийства партнера по бизнесу забрал сумку и отнес обратно в машину, после чего повез предпринимателя в деревню Тимошино.

"Там Георгадзе вышел из машины и присел у дороги. В это время мужчина, случайно проезжавший мимо, увидел Георгадзе сидящим на земле, остановился и хотел предложить ему помощь, подумав, что тому плохо, а Георгадзе выстрелил в него несколько раз. И только после этого Элизбарашвили убежал от своего начальника", - сообщили в СКР. Убитым оказался сотрудник охраны газеты "Московский комсомолец" Константин Смыслов.

Позже Георгадзе был найден мертвым в одном из частных домов в Тимошкино, после того как покончил с собой.