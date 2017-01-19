Следователи установили владельца задействованного в покушении на бизнесмена автомобиля

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Установлена личность владельца автомобиля, на котором скрывались с места преступления неизвестные, совершившие покушение на предпринимателя в центре Москвы вечером в среду, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"Личность владельца автомобиля "Мерседес" установлена. В настоящий момент его ищут, пока он проходит в качестве свидетеля",- сказал собеседник агентства. По его словам, задержанных в ходе расследования пока нет.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что вечером в среду неизвестный несколько раз выстрелил предпринимателю в голову в Шмитовском проезде. "Скорее всего, преступление совершил киллер, работавший по заказу", - отметил источник.

Он добавил, что пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили информацию о ранении мужчины в Москве, однако не уточнили подробности. По данным пресс-службы, для поимки преступников в городе введен план "Перехват". Столичный главк СКР возбудил по данному факту уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). В качестве приоритетной версии покушения следствие рассматривает предпринимательскую деятельность потерпевшего.