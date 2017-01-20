На 27 станциях московского метро появились стойки для зарядки гаджетов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Стойки для зарядки телефонов и других электронных устройств установлены в вестибюлях 27 станций Московского метрополитена, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе подземки.

"Пилотный проект, в рамках которого на станциях "Выставочная" и "Котельники" установили специальные стойки для зарядки гаджетов, признан успешным и получил свое развитие. После тщательного рассмотрения как технической, так и эстетической стороны вопроса было принято решение разместить стойки в вестибюлях 27 станций московского метро. Они оснащены 220-вольтовыми розетками и USB-портами", - сказал собеседник агентства.

На 16 станциях Московского центрального кольца (МЦК) также есть 24 брендированные панели для зарядки мобильных телефонов, планшетов и других гаджетов. Помимо этого, USB-розетки будут и в вагонах поезда нового поколения "Москва", который начнет курсировать на Таганско-Краснопресненской линии в первом квартале 2017 года.

"Электронные устройства стали неотъемлемой частью жизни современного человека - крайне важно всегда оставаться на связи. Благодаря стойкам, которые размещены на 27 станциях, пассажиры метро всегда могут зарядить неожиданно севшую батарею смартфона", - отметил начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов.