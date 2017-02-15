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Москва

Власти Краснодара опровергли сообщения о занявшемся огнем соседнем доме

Есть обновление от 22:36

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В администрации Краснодара опровергают информацию, что огонь от пожара в многоэтажном жилом доме по улице Прокофьева перекинулся на соседнее строение.

"Информация о том, что в результате происшествия загорелся второй соседний жилой дом, не соответствует действительности", - сказал агентству "Интерфакс" руководитель информационно-аналитического управления администрации города Павел Тычинкин.

Как сообщалось, мансарда жилого 6-этажного дома в Краснодаре по ул. Прокофьева, 3 загорелась около 17:55 по московскому времени. Площадь горения превысила 1500 кв. метров. Пожару присвоен повышенный - третий ранг сложности по пятибалльной шкале.

Подъезды к месту тушения затруднены из-за плотной застройки. В огне, по данным СКР, погиб один человек.

Мэр Краснодара Евгений Первышов в среду вечером ввел в районе, где ведутся спасательные работы, режим локальной чрезвычайной ситуации.

В 149 квартирах горящего дома проживали около 500 человек. С места ЧП эвакуированы около 200 человек, пострадавшие временно размещаются в гостиницах города.

Теги: Краснодар
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