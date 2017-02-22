Мара Багдасарян стала фигуранткой дела о поддельном больничном

Прокуратура полагает, что с помощью него нарушительница ПДД пыталась избежать назначенных ей обязательных работ - уборки придомовой территории

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Полиция возбудила в отношении участницы "гонок" на "Гелендвагене" Мары Багдасарян уголовное дело по факту подделки документа - больничного листа, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

"В отношении 23-летней москвички Мары Багдасарян возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Принятое органом дознания процессуальное решение об уголовном преследовании Багдасарян является законным и обоснованным", - говорится в сообщении.

Там отметили, что Багдасарян, которой по решению суда было назначено административное наказание в виде обязательных работ, приобрела поддельный листок нетрудоспособности, выданный на ее имя врачом московской поликлиники. 8 февраля она предъявила этот больничный судебному приставу-исполнителю и работнику ГБУ "Жилищник района Сокол", собираясь с его помощью уклониться от назначенной ей уборки придомовой территории.

Ход и результаты расследования дела находятся на контроле в прокуратуре столицы. Прокуратура также поручила органам дознания дать правовую оценку действиям лиц, изготовивших поддельный листок нетрудоспособности.

Гонки на "Гелендвагене"

В мае 2016 года группа молодых людей, одним из которых оказался сын вице-президента компании "ЛУКОЙЛ" Руслан Шамсуаров, после нарушений ПДД на внедорожнике "Гелендваген" устроили "гонки" с сотрудниками Дорожно-патрульной службы на Ленинском проспекте. Все происходящее молодые люди транслировали в соцсетях.

Гагаринский суд столицы 28 мая отправил Багдасарян под арест на 10 суток за неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ), а Шамсуарова, его знакомого Виктора Ускова и сидевшего за рулем Абдувахоба Маджидова арестовал на 15 суток. 17 октября Гагаринский суд приговорил Шамсуарова и Ускова к 300 часам обязательных работ, Маджидов был оправдан.

Неоплаченные штрафы

Затем в ноябре 2016 года на Ленинском проспекте сотрудники ГИБДД составили в отношении Багдасарян административный материал за парковку на тротуаре. В ходе проверки по базе данных выяснилось, что она ранее неоднократно нарушала ПДД, за что привлекалась к административной ответственности, но штрафы не платила.

Мировой участок 353 Савеловского суда позднее рассмотрел 51 административный протокол о неуплате Багдасарян в срок штрафов за нарушение ПДД. Ей были назначены два административных ареста на 10 и 14 суток, а также 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму 183 тыс. рублей, которые она уже оплатила.

10 января девушка приступила к выполнению обязанностей подсобного рабочего в государственном бюджетном учреждении "Жилищник" района Сокол. Тем не менее позднее мировой суд назначил Багдасарян административный арест в 15 суток за невыполнение обязательных работ. После отбытия наказания девушка вновь приступила к обязательным работам.

В пресс-службе столичного управления ФССП 17 февраля сообщили, что девушка предоставила в службу больничный лист, имеющий признаки подделки, в связи с чем в отдел дознания были направлены материалы для решения вопроса о возбуждении в отношении Багдасарян уголовного дела о подделке документов.