Главные новости
В миреЯнукович предложил провести референдум о статусе ДонбассаВ РоссииПрокуратора попросила завести на гендиректора "Почты России" еще одно делоВ РоссииПохороны Виталия Чуркина состоятся 24 февраля в Москве
Срочно 11:53
Верховный суд отменил приговор Ильдару Дадину
Москва

Мара Багдасарян стала фигуранткой дела о поддельном больничном

Прокуратура полагает, что с помощью него нарушительница ПДД пыталась избежать назначенных ей обязательных работ - уборки придомовой территории

Мара Багдасарян стала фигуранткой дела о поддельном больничном
Мара Багдасарян
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Полиция возбудила в отношении участницы "гонок" на "Гелендвагене" Мары Багдасарян уголовное дело по факту подделки документа - больничного листа, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

"В отношении 23-летней москвички Мары Багдасарян возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Принятое органом дознания процессуальное решение об уголовном преследовании Багдасарян является законным и обоснованным", - говорится в сообщении.

Там отметили, что Багдасарян, которой по решению суда было назначено административное наказание в виде обязательных работ, приобрела поддельный листок нетрудоспособности, выданный на ее имя врачом московской поликлиники. 8 февраля она предъявила этот больничный судебному приставу-исполнителю и работнику ГБУ "Жилищник района Сокол", собираясь с его помощью уклониться от назначенной ей уборки придомовой территории.

Ход и результаты расследования дела находятся на контроле в прокуратуре столицы. Прокуратура также поручила органам дознания дать правовую оценку действиям лиц, изготовивших поддельный листок нетрудоспособности.

Гонки на "Гелендвагене"

В мае 2016 года группа молодых людей, одним из которых оказался сын вице-президента компании "ЛУКОЙЛ" Руслан Шамсуаров, после нарушений ПДД на внедорожнике "Гелендваген" устроили "гонки" с сотрудниками Дорожно-патрульной службы на Ленинском проспекте. Все происходящее молодые люди транслировали в соцсетях.

Гагаринский суд столицы 28 мая отправил Багдасарян под арест на 10 суток за неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ), а Шамсуарова, его знакомого Виктора Ускова и сидевшего за рулем Абдувахоба Маджидова арестовал на 15 суток. 17 октября Гагаринский суд приговорил Шамсуарова и Ускова к 300 часам обязательных работ, Маджидов был оправдан.

Неоплаченные штрафы

Затем в ноябре 2016 года на Ленинском проспекте сотрудники ГИБДД составили в отношении Багдасарян административный материал за парковку на тротуаре. В ходе проверки по базе данных выяснилось, что она ранее неоднократно нарушала ПДД, за что привлекалась к административной ответственности, но штрафы не платила.

Мировой участок 353 Савеловского суда позднее рассмотрел 51 административный протокол о неуплате Багдасарян в срок штрафов за нарушение ПДД. Ей были назначены два административных ареста на 10 и 14 суток, а также 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму 183 тыс. рублей, которые она уже оплатила.

10 января девушка приступила к выполнению обязанностей подсобного рабочего в государственном бюджетном учреждении "Жилищник" района Сокол. Тем не менее позднее мировой суд назначил Багдасарян административный арест в 15 суток за невыполнение обязательных работ. После отбытия наказания девушка вновь приступила к обязательным работам.

В пресс-службе столичного управления ФССП 17 февраля сообщили, что девушка предоставила в службу больничный лист, имеющий признаки подделки, в связи с чем в отдел дознания были направлены материалы для решения вопроса о возбуждении в отношении Багдасарян уголовного дела о подделке документов.

Теги: Мара Багдасарян
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Путин посоветовал Собянину снести оставшиеся "хрущевки"Путин посоветовал Собянину снести оставшиеся "хрущевки"
В Стройкомплексе Москвы ранее говорили, что это "практически невозможно"Подробнее
Источник сообщил о самоубийстве стрелявшего в инструктора подростка в МосквеИсточник сообщил о самоубийстве стрелявшего в инструктора подростка в Москве
Раненый инструктор доставлен в больницуПодробнее
Москва заняла второе место в мире по загруженности дорогМосква заняла второе место в мире по загруженности дорог
В рейтинге стран Россия находится на четвертой строчке с США после Таиланда, Колумбии и ИндонезииПодробнее
В Москве потеплеет до плюс трех градусовВ Москве потеплеет до плюс трех градусов
Однако, как отметили в Гидрометцентре, это пока не весна, морозы и слякоть еще будутПодробнее
В московском метро сократят должность дежурного у эскалатораВ московском метро сократят должность дежурного у эскалатора
В пресс-службе подземки пообещали, что реорганизация поможет сделать метро более безопаснымПодробнее
Общественная палата Москвы призвала снести не подлежащие капремонту пятиэтажкиОбщественная палата Москвы призвала снести не подлежащие капремонту пятиэтажки
В правительстве города снос пятиэтажек называют маловероятным ввиду больших трат на строительство транспортной инфраструктурыПодробнее
Власти Москвы пообещали начать демонтаж кабелей связи на крышах домов в САОВласти Москвы пообещали начать демонтаж кабелей связи на крышах домов в САО
Операторы указывают, что это может привести к прекращению оказания услуг связи в большинстве районов округаПодробнее
Uber запустил в Москве сервис для заказа еды из ресторановUber запустил в Москве сервис для заказа еды из ресторанов
Стоимость доставки одного заказа составляет 99 рублей и не привязана к его объемуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЯнукович предложил провести референдум о статусе ДонбассаВ РоссииПрокуратора попросила завести на гендиректора "Почты России" еще одно делоВ РоссииПохороны Виталия Чуркина состоятся 24 февраля в МосквеВ миреРейтинг Путина в США достиг максимума за последние 14 лет
Президиум Верховного суда отменил приговор оппозиционеру Дадину
Президиум Верховного суда отменил приговор оппозиционеру Дадину
Генпрокуратура предложила освободить оппозиционера Дадина
"Почта России" заявила о законности выплат вознаграждений своим менеджерам
Собянин поручил подготовить площадки для строительства домов взамен сносимых "хрущевок"
Мара Багдасарян стала фигуранткой дела о поддельном больничном
Петербургские депутаты смягчили законопроект об ограничении встреч с избирателями
Получивший компенсацию экс-узник Гуантанамо устроил теракт в Мосуле
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи