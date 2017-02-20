Главные новости
В миреВ Сирии при подрыве фугаса погибли четыре российских военных советникаВ РоссииВ Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНРЭкономикаРоссия в декабре 2016 года вышла на первое место в мире по добыче нефти
В России

Суд оштрафовал нарушительницу ПДД Багдасарян еще на 27 тысяч рублей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Мировой суд оштрафовал участницу "гонок" на Гелендвагене Мару Багдасарян еще 27 тысяч рублей штрафа за неоплату штрафов, выписанных за нарушение правил дорожного движения, сообщил в понедельник "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.

В РоссииНарушительницу ПДД Багдасарян заподозрили в подделке больничного листаЧитать подробнее

"Сегодня мировым судьей было рассмотрено шесть административных материалов в отношении Мары Багдасарян за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Судья назначил Багдасарян наказание в виде административных штрафов на общую сумму 27 тысяч рублей", - сказал Тимошенко.

В судебное заседание в понедельник Багдасарян опять не явилась, попросив рассмотреть дело в ее отсутствие, сообщил пресс-секретарь.

"За пять дней судебных заседаний Багдасарян были назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 102 тысячи рублей", - добавил он он.

Аресты и штрафы

В мае 2016 года группа молодых людей, одним из которых оказался сын вице-президента компании "ЛУКОЙЛ" Руслан Шамсуаров, после нарушений ПДД на внедорожнике "Гелендваген" устроили "гонки" с сотрудниками Дорожно-патрульной службы на Ленинском проспекте. Все происходящее молодые люди транслировали в соцсетях.

Гагаринский суд столицы 28 мая отправил Багдасарян под арест на 10 суток за неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ), а Шамсуарова, его знакомого Виктора Ускова и сидевшего за рулем Абдувахоба Маджидова арестовал на 15 суток. 17 октября Гагаринский суд приговорил Шамсуарова и Ускова к 300 часам обязательных работ, Маджидов был оправдан.

Затем в ноябре 2016 года на Ленинском проспекте сотрудники ГИБДД составили в отношении Багдасарян административный материал за парковку на тротуаре. В ходе проверки по базе данных выяснилось, что она ранее неоднократно нарушала ПДД, за что привлекалась к административной ответственности, но штрафы не платила.

Мировой участок 353 Савеловского суда позднее рассмотрел 51 административный протокол о неуплате Багдасарян в срок штрафов за нарушение ПДД. Ей были назначены два административных ареста на 10 и 14 суток, а также 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму 183 тыс. рублей, которые она уже оплатила.

10 января девушка приступила к выполнению обязанностей подсобного рабочего в государственном бюджетном учреждении "Жилищник" района Сокол. Тем не менее позднее мировой суд назначил Багдасарян административный арест в 15 суток за невыполнение обязательных работ. После отбытия наказания девушка вновь приступила к обязательным работам.

В пресс-службе столичного управления ФССП 17 февраля сообщили, что девушка предоставила в службу больничный лист, имеющий признаки подделки, в связи с чем в отдел дознания были направлены материалы для решения вопроса о возбуждении в отношении Багдасарян уголовного дела о подделке документов.

Теги: Мара Багдасарян
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
В Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНРВ Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНР
Дмитрий Песков пояснил, что это решение не противоречит ни международному праву, ни Минским соглашениямПодробнее
Каждый пятый россиянин предложил принять ДНР и ЛНР в состав РФКаждый пятый россиянин предложил принять ДНР и ЛНР в состав РФ
При этом 4% опрошенных считают, что Москва должна помочь киевским властям вернуть контроль над этими территориямиПодробнее
Большинство россиян сочли необходимым сохранить призыв в армиюБольшинство россиян сочли необходимым сохранить призыв в армию
Чаще других в пользу всеобщей воинской повинности высказываются пенсионеры, люди с образованием ниже среднего и селянеПодробнее
Гендиректор хоккейного клуба "Адмирал" арестован во ВладивостокеГендиректор хоккейного клуба "Адмирал" арестован во Владивостоке
Илья Спокойнов фигурирует в деле о мошенничестве с бюджетными деньгамиПодробнее
На Сахалине начался суд по делу экс-губернатора ХорошавинаНа Сахалине начался суд по делу экс-губернатора Хорошавина
Бывшего губернатора Сахалинской области обвиняют в получении взяток более чем на пятьсот миллионов рублейПодробнее
Во Владивостоке задержали организаторов акции против установки ЭРА-ГЛОНАССВо Владивостоке задержали организаторов акции против установки ЭРА-ГЛОНАСС
Составлены административные протоколы за нарушение правил организации митингов и демонстрацийПодробнее
Кара-Мурза-младший выписан из клиники и уехал за границу для реабилитацииКара-Мурза-младший выписан из клиники и уехал за границу для реабилитации
По словам адвоката, вместе с журналистом уехали его супруга и врачПодробнее
Россия официально признала документы жителей ДонбассаРоссия официально признала документы жителей Донбасса
Обладатели выданных в ЛНР и ДНР документов смогут по ним беспрепятственно ездить в РоссиюПодробнее
Россия связала снятие санкций с ЕС с выполнением минских договоренностейРоссия связала снятие санкций с ЕС с выполнением минских договоренностей
Сергей Лавров назвал нелогичной формулу: минские договоренности должны быть выполнены Россией, и тогда ЕС снимет санкцииПодробнее
Росавиация объяснила передачу Нидерландам необработанных данных по крушению "Боинга"Росавиация объяснила передачу Нидерландам необработанных данных по крушению "Боинга"
В ведомстве заявили, что перевод данных РЛС в запрашиваемый Нидерландами формат не позволит увидеть и 25% первичной информацииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Венецианский карнавал9 фото
20 февраля
Венецианский карнавал
Фотохроника 17 февраля6 фото
17 февраля
Фотохроника 17 февраля
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Сирии при подрыве фугаса погибли четыре российских военных советникаВ РоссииВ Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНРЭкономикаРоссия в декабре 2016 года вышла на первое место в мире по добыче нефтиВ РоссииКаждый пятый россиянин предложил принять ДНР и ЛНР в состав РФ
Военные ДНР начали отвод техники от линии соприкосновения
Беспилотный гоночный автомобиль попал в аварию в своем первом заезде
Самолет-разведчик США прибыл в Европу для проверки данных о всплеске радиации
В Белоруссии исключили возможность въехать в страну по паспорту ДНР или ЛНР
В Сирии при подрыве фугаса погибли четыре российских военных советника
В "Ельцин Центре" покажут три фильма о Борисе Немцове
Россия в декабре 2016 года вышла на первое место в мире по добыче нефти
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи