Суд оштрафовал нарушительницу ПДД Багдасарян еще на 27 тысяч рублей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Мировой суд оштрафовал участницу "гонок" на Гелендвагене Мару Багдасарян еще 27 тысяч рублей штрафа за неоплату штрафов, выписанных за нарушение правил дорожного движения, сообщил в понедельник "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.

"Сегодня мировым судьей было рассмотрено шесть административных материалов в отношении Мары Багдасарян за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Судья назначил Багдасарян наказание в виде административных штрафов на общую сумму 27 тысяч рублей", - сказал Тимошенко.

В судебное заседание в понедельник Багдасарян опять не явилась, попросив рассмотреть дело в ее отсутствие, сообщил пресс-секретарь.

"За пять дней судебных заседаний Багдасарян были назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 102 тысячи рублей", - добавил он он.

Аресты и штрафы

В мае 2016 года группа молодых людей, одним из которых оказался сын вице-президента компании "ЛУКОЙЛ" Руслан Шамсуаров, после нарушений ПДД на внедорожнике "Гелендваген" устроили "гонки" с сотрудниками Дорожно-патрульной службы на Ленинском проспекте. Все происходящее молодые люди транслировали в соцсетях.

Гагаринский суд столицы 28 мая отправил Багдасарян под арест на 10 суток за неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ), а Шамсуарова, его знакомого Виктора Ускова и сидевшего за рулем Абдувахоба Маджидова арестовал на 15 суток. 17 октября Гагаринский суд приговорил Шамсуарова и Ускова к 300 часам обязательных работ, Маджидов был оправдан.

Затем в ноябре 2016 года на Ленинском проспекте сотрудники ГИБДД составили в отношении Багдасарян административный материал за парковку на тротуаре. В ходе проверки по базе данных выяснилось, что она ранее неоднократно нарушала ПДД, за что привлекалась к административной ответственности, но штрафы не платила.

Мировой участок 353 Савеловского суда позднее рассмотрел 51 административный протокол о неуплате Багдасарян в срок штрафов за нарушение ПДД. Ей были назначены два административных ареста на 10 и 14 суток, а также 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму 183 тыс. рублей, которые она уже оплатила.

10 января девушка приступила к выполнению обязанностей подсобного рабочего в государственном бюджетном учреждении "Жилищник" района Сокол. Тем не менее позднее мировой суд назначил Багдасарян административный арест в 15 суток за невыполнение обязательных работ. После отбытия наказания девушка вновь приступила к обязательным работам.

В пресс-службе столичного управления ФССП 17 февраля сообщили, что девушка предоставила в службу больничный лист, имеющий признаки подделки, в связи с чем в отдел дознания были направлены материалы для решения вопроса о возбуждении в отношении Багдасарян уголовного дела о подделке документов.