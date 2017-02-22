Собянин поручил подготовить площадки для строительства домов взамен сносимых "хрущевок"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин поручил подготовить первые стартовые площадки для строительства домов под новую программу сноса "хрущевок". Об этом он написал в твиттере в среду.

Накануне столичный градоначальник попросил президента РФ Владимира Путина посодействовать в вопросе внесения изменений в законодательство, чтобы урегулировать проблему со сносом "хрущевок", которые не признаны аварийным жильем. Глава города отметил, что у столицы есть финансовые возможности для решения этого вопроса.

В свою очередь Путин заявил, что считает целесообразным снос "хрущевок" в Москве вместо их капитального ремонта.