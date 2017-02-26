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Москва

Полиция оценила число участников марша памяти Немцова в Москве в 5 тыс. человек

Есть обновление от 15:52

Ранее в районе проведения акции были усилены меры безопасности

Полиция оценила число участников марша памяти Немцова в Москве в 5 тыс. человек
Участники марша памяти Немцова в Москве
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Приблизительно пять тысяч человек принимают участие в шествии памяти оппозиционного политика Бориса Немцова, проходящем в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка полиции.

"Около 5 тысяч человек принимают участие в общественном мероприятии в центре столицы", - заявили в пресс-службе.

Как отметили в столичном главке, общественный порядок и безопасность на проходящем шествии обеспечивают сотрудники Главного управления МВД по Москве и военнослужащие Росгвардии.

Между тем главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил в своем твиттере, что в марше в память Немцова принимают участие 15,2 тыс. человек.

Со своей стороны один из организаторов мероприятия Михаил Касьянов в беседе с журналистами оценил приблизительное число его участников в несколько десятков тысяч человек.

Ранее организаторы акции согласовали с московскими властями число участников шествия до 30 тысяч человек. Мероприятие пройдет от Страстного бульвара по внутренней стороне Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров до проспекта Академика Сахарова. После этого участники марша смогут возложить цветы на Большом Каменном мосту.

В воскресенье полиция перед началом акции усилила меры безопасности в районе ее проведения.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

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Теги: Москва, Борис Немцов
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