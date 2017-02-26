В Ярославле и Воронеже прошли акции памяти Немцова

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Марш памяти оппозиционного политика Бориса Немцова завершился в Ярославле, сообщили "Интерфаксу" в региональном Управлении МВД.

"Акция прошла без инцидентов. В ней приняли участие 150 человек", - сказал собеседник агентства.

Участники акции прошли по центру Ярославля и возложили цветы к дому, где расположена квартира, принадлежавшая политику. Мероприятие было согласовано с местными властями.

Митинг, посвященный памяти Немцова, собрал в Воронеже порядка 100 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Воронежской области. Митинг провели на площади Никитина рядом с кинотеатром "Пролетарий".

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.