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Москва Убийство Бориса Немцова

В Москве завершился марш памяти Немцова

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В центре Москвы завершилось шествие памяти оппозиционного политика Бориса Немцова.

Его частники дошли до проспекта Академика Сахарова и в настоящий момент идут к станциям метро "Сухаревская" и "Красные ворота".

В пресс-службе столичного Главного управления МВД России отметили, что в марше приняли участие около пяти тысяч человек. Серьезных нарушений общественного порядка на шествии зафиксировано не было.

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Между тем, участвовавший в марше главный редактор "Эха Москвы" написал в своем твиттере, что в мероприятии участвовало более 15 тысяч человек.

По словам члена бюро федерального политсовета движения "Солидарность" Ильи Яшина, количество участников не уменьшилось по сравнению с тем, что было годом ранее.

По его словам, это был марш памяти, но не траурный марш. "Мы вышли не для того, чтобы плакать, а для того, чтобы требовать привлечения к ответственности заказчиков убийства Бориса Немцова и политических перемен", - добавил политик.

Глава федерального политкомитета "Яблока" Григорий Явлинский, в свою очередь, заявил журналистам, что пришедшие на митинг хотели показать несогласие с политикой, при которой "совершаются акты политического террора и нагнетается атмосфера нетерпимости".

После марша некоторые участники направились на Большой Москворецкий мост, чтобы возложить цветы на месте убийства Немцова.

Так

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Теги: Москва, Борис Немцов, Илья Яшин
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