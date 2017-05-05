Крупный пожар в Лубянском проезде потушен

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Пожар в здании в Лубянском проезде в центре Москвы потушен, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Пожар ликвидирован. Проводится разборка завалов", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" подтвердили факт ликвидации пожара.

Как сообщалось, по данным МЧС, площадь пожара в выселенном здании в центре Москвы по адресу Лубянский проезд, 19 достагала 3 тыс. квадратных метров. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Огонь тушили в том числе с помощью вертолета.