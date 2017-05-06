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Московская полиция сообщила о семи задержанных на Болотной площади

Ранее на проспекте Сахарова прошла акция оппозиции, приуроченная к годовщине событий на Болотной 2012 года

Московская полиция сообщила о семи задержанных на Болотной площади
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Семь человек задержано в субботу в Москве на Болотной площади за нарушение общественного порядка, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по городу Москве.

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Задержанные были доставлены в Отдел МВД России по району Хамовники.

"На троих граждан составлены протоколы по ст. 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", а с остальными проведена профилактическая беседа, после чего они были отпущены", - сообщили в полиции.

Ранее в субботу в Москве на проспекте Сахарова завершилась согласованная с властями акция под названием "За Россию против произвола и репрессий", которая была приурочена к годовщине событий на Болотной площади 6 мая 2012 года.

Теги: Москва
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