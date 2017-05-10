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Москва

Москву накрыл очередной майский снегопад

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В центре Москвы на фоне аномальных майских холодов в среду вечером вновь пошел снег с дождем.

"Все очень переживают в связи с холодом, и метеорологам тоже некомфортно. Мы ничего не можем здесь поделать, предотвратить не можем, но зато можем это предсказать", - сказал ранее в среду "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москва9 мая стало в Москве самым холодным за послевоенную историюЧитать подробнее

Он сообщил, что тепло постепенно начнет возвращаться в Центральный федеральный округ - к воскресенью осадки прекратятся и воздух прогреется до +15 градусов, а в среду температурный фон должен вернуться к нормальным для московского мая +20.

По его словам, сильный дождь и мокрый снег, которые отмечались в Москве в последние дни, объясняются просто: фронтальный раздел - зона столкновения теплого и холодного воздуха - проходил как раз через территорию Центрального федерального округа. В местах таких столкновений часто проходят осадки.

Метеоролог напомнил, что минувший День Победы в Москве был самым холодным за всю историю метеонаблюдений - с 1879 года. По словам Вильфанда, никогда ранее за последние 130 лет дневные температуры 9 мая не опускались ниже +5 градусов. Между тем, 9 мая в Москве отмечались температуры от +3,6 до +4,6.

О сильном похолодании, снеге и комплексе опасных метеоусловий перед 9 мая Гидрометцентр сообщил утром 6 мая, а 8 мая Москву накрыл сильный снегопад.

Между тем ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) в связи с холодной погодой решила возобновить подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы. Предполагается, что отопление потребителям указанных категорий будет включено до конца среды.

Теги: Москва
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