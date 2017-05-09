Москва

Владимир Путин принял участие в акции "Бессмертный полк" в Москве

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в День Победы вновь принимает участие в акции "Бессмертный полк" в центре Москвы.

Глава государства, держа в руках портрет отца-фронтовика, присоединился к участникам марша памяти, которые по Ленинградскому проспекту и Тверской улице вышли на Красную площадь.

Президент присоединился к "Бессмертному полку" на Красной площади и прошел с ним до начала Васильевского спуска. Рядом с главой государства, в числе прочих, шли выдающиеся актеры Василий Лановой и Михаил Ножкин.

Дойдя до конца площади, президент прошел в Кремль через Спасскую башню, попрощавшись с участниками шествия.

Два года назад Владимир Путин впервые принял участие в акции "Бессмертный полк". Позже Путин рассказал, что он принял решение присоединиться к шествию спонтанно.

Президент заявил, что категорически против придания акции "Бессмертный полк" какого-то официального характера. "Ценность этой инициативы в том, что она родилась не в кабинетах, не в административных структурах, а в сердцах наших людей. Это показывает то уважение, с которым мы относимся к поколениям, защитившим страну", - подчеркнул он.

В этом году Путин вновь выразил уверенность, что 9 мая акция "Бессмертный полк" объединит множество людей по всему миру. На заседании Российского организационного комитета "Победа"в апреле глава государства напомнил, что "год назад эта глубоко символичная и трогательная акция охватила уже 50 стран".

Теги: Москва, Бессмертный полк, Владимир Путин, день Победы
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