Марш "Бессмертный полк" собрал в Киеве три тысячи участников

Такие данные предоставила украинская полиция, которая также открыла уголовное производство по факту инцидентов возле офиса националистической организации

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Количество участников марша "Бессмертный полк" ("Никто не забыт, ничто не забыто") достигло 3 тыс. человек, информирует отдел коммуникации полиции Киева.

"Голова колонны участников акции "Никто не забыт, ничто не забыто" прибыла к площади Славы. Количество участников составляет 3 тыс. человек", - говорится в сообщении (по состоянию на 11:25).

Как сообщалось, эта акция стартовала около 11:00 у станции метро "Арсенальная" и завершилась возложением цветов к монументу Вечного огня в парке Славы.

Ранее отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что активисты из офиса националистов "бросают яйца, шарики с краской, дымовые шашки, картошку и палки по правоохранителям, участникам акции (Бессмертный полк - ИФ) и журналистам".

Национальная полиция Украины зарегистрировала уголовное производство по факту инцидентов возле офиса националистической организации.

Как передавал корреспондент "Интерфакса-Украина", после возложения цветов участниками марша у Вечного огня стали возникать словесные перепалки между участниками марша "Бессмертный полк" и националистами. В результате одной из них началась потасовка, которая продлилась несколько минут.