В акции "Бессмертный полк" в Москве приняли участие 850 тыс. человек

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - 850 тыс. человек приняли участие в акции памяти "Бессмертный полк" в столице, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В Москве завершилась Всероссийская акция "Бессмертный полк", в которой приняло участие 850 тысяч человек", - сказала она.

В московском марше памяти ранее прошел президент России Владимир Путин.

Как рассказали "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе комплекса городского хозяйства, столичные службы в холодную погоду обеспечили комфортные условия для участников "Бессмертного полка" в Москве.

"По маршруту шествия были установлены 47 полевых кухонь, всех желающих угощали гречневой кашей и горячим чаем", - сообщил собеседник агентства.