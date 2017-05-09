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Москва

В акции "Бессмертный полк" в Москве приняли участие 850 тыс. человек

Почти 50 полевых кухонь обеспечили горячим питанием участников московского марша памяти

В акции "Бессмертный полк" в Москве приняли участие 850 тыс. человек
Фото: Reuters

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - 850 тыс. человек приняли участие в акции памяти "Бессмертный полк" в столице, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В Москве завершилась Всероссийская акция "Бессмертный полк", в которой приняло участие 850 тысяч человек", - сказала она.

В московском марше памяти ранее прошел президент России Владимир Путин.

Как рассказали "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе комплекса городского хозяйства, столичные службы в холодную погоду обеспечили комфортные условия для участников "Бессмертного полка" в Москве.

"По маршруту шествия были установлены 47 полевых кухонь, всех желающих угощали гречневой кашей и горячим чаем", - сообщил собеседник агентства.

Акция "Бессмертный полк"

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&quot;Бессмертный полк&quot; в РигеУчастники акции памяти в Симферополе в Крыму&quot;Бессмертный полк&quot; в Волгограде. По данным администрации региона, участвовали более 50 тысяч человек. Люди прошли от легендарного Дома Павлова до подножия монумента &quot;Родина-Мать зовет!&quot; на Мамаевом кургане. Возглавили колонну юнармейцы и волонтеры.Марш памяти в ОмскеЗнамя Победы на акции &quot;Бессмертный полк&quot; в СочиЕкатеринбургский &quot;Бессмертный полк&quot;. По предварительным подсчетам организаторов, с портретами участников Великой отечественной войны вышло более 70 тысяч жителей города
&quot;Бессмертный полк&quot; в Риге
Теги: Москва, Бессмертный полк
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