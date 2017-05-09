Почти 8 млн человек в России стали участниками шествий "Бессмертный полк"

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Около 8 млн человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" по всей России, сообщила "Интерфаксу" во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В российских городах в рамках акции "Бессмертный полк" состоялось более двух тысяч мероприятий. В ряды "Бессмертного полка" встали 7,8 млн человек по всей стране", - сказала Волк.

По информации МВД, в прошлом году в шествии "Бессмертный полк" приняло участие 6,2 млн граждан.

Ранее сообщалось, что в Москве на улицы вышли около 850 тыс. человек.