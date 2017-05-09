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Почти 8 млн человек в России стали участниками шествий "Бессмертный полк"

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Около 8 млн человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" по всей России, сообщила "Интерфаксу" во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В российских городах в рамках акции "Бессмертный полк" состоялось более двух тысяч мероприятий. В ряды "Бессмертного полка" встали 7,8 млн человек по всей стране", - сказала Волк.

По информации МВД, в прошлом году в шествии "Бессмертный полк" приняло участие 6,2 млн граждан.

Ранее сообщалось, что в Москве на улицы вышли около 850 тыс. человек.

Акция "Бессмертный полк"

18 фотографий
&quot;Бессмертный полк&quot; в РигеУчастники акции памяти в Симферополе в Крыму&quot;Бессмертный полк&quot; в Волгограде. По данным администрации региона, участвовали более 50 тысяч человек. Люди прошли от легендарного Дома Павлова до подножия монумента &quot;Родина-Мать зовет!&quot; на Мамаевом кургане. Возглавили колонну юнармейцы и волонтеры.Марш памяти в ОмскеЗнамя Победы на акции &quot;Бессмертный полк&quot; в СочиЕкатеринбургский &quot;Бессмертный полк&quot;. По предварительным подсчетам организаторов, с портретами участников Великой отечественной войны вышло более 70 тысяч жителей города
&quot;Бессмертный полк&quot; в Риге
Теги: Бессмертный полк, день Победы, МВД
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