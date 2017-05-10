Москва

Воздух в Москве прогреется до майской нормы к следующей среде

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Тепло начинает возвращаться в Центральный федеральный округ - к воскресенью осадки прекратятся и воздух прогреется до +15 градусов, а в среду температурный фон должен вернуться к нормальным для московского мая +20, сообщил "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Приближение к климатической норме ожидается к середине следующей недели - это 19-20 градусов днем и около 5-7 градусов ночью", - сказал Вильфанд агентству в среду.

По его словам, потепление будет постепенным: в четверг, 11 мая, днем в столице все еще аномальные +7...9 градусов, в пятницу 12 мая - около +10, возможны небольшие осадки.

В субботу, 13 мая - уже +10...12. А в воскресенье, 14 мая - в районе +15, без осадков. Тем не менее, в ночные и утренние часы будет еще достаточно холодно - около нуля в области или немного выше нуля в столице.

Потепление, по предварительным расчетам специалистов Гидрометцентра, продолжится и в начале следующей рабочей недели: в понедельник, 15 мая столбики термометров поднимутся выше +15, а к среде должно потеплеть до +20.

Дальнейших резких похолоданий в ближайшее время метеорологи не прогнозируют, добавил собеседник агентства.

Теги: Москва
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