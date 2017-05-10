Синоптики опровергли связь аномального холода в Москве и глобальным потеплением

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Рекордно холодный День Победы в Москве не следует связывать с глобальным потеплением - все объясняется затоком холодного воздуха из Арктики в тылу циклона, заявил "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Каким бы большим городом ни была наша столица, город Москва, связывать низкие температуры накануне с глобальным потеплением или глобальным похолоданием не нужно, это за пределами науки. Похолодание связано с атмосферными процессами - влиянием южного циклона и затоком очень холодных воздушных масс с севера", - сказал Вильфанд агентству в среду.

По его словам, сильный дождь и мокрый снег, которые отмечались в Москве в последние дни, также объясняются просто: фронтальный раздел - зона столкновения теплого и холодного воздуха - проходил как раз через территорию Центрального федерального округа. В местах таких столкновений часто проходят осадки.

"Все очень переживают в связи с холодом, и метеорологам тоже некомфортно. Мы ничего не можем здесь поделать, предотвратить не можем, но зато можем это предсказать", - сказал Вильфанд.

Метеоролог напомнил, что минувший День Победы в Москве был самым холодным за всю историю метеонаблюдений - с 1879 года. По его словам, никогда ранее за последние 130 лет дневные температуры 9 мая не опускались ниже +5,0 градусов. Между тем, 9 мая в Москве отмечались температуры от +3,6 до +4,6.

Кроме того, 8 мая Москву накрыл сильный снегопад.