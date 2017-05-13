Власти Москвы предложили горожанам подсчитать соловьев на закате

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Власти Москвы пригласили жителей поучаствовать в подсчете имеющихся в городе соловьев.

"Считать соловьев лучше вечером, на закате, тогда они поют наиболее активно", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Информацию от жителей об обнаруженных поющих соловьях будут принимать с 13 мая по 5 июня на природных территориях государственного бюджетного учреждения "Мосприрода" департамента природопользования Москвы. Желающие должны будут заполнять карточки учета соловьев.

"Для фиксации данных достаточно иметь при себе ручку и блокнот. Можно на всякий случай взять и фотоаппарат, однако сфотографировать соловья сложно из-за его скрытности и неприметности, поэтому считают этих птиц по голосам", - отметил представитель департамента.

"При подсчете необходимо фиксировать: в какой части парка слышали соловьев или вблизи какой просеки или аллеи, если они имеют название. Желательно иметь краткое описание места, где поёт соловей - парк, палисадник около домов, пустырь, полоса кустарника вдоль железнодорожных путей или автодороги и т.п., где именно сидят поющие птицы - какие кусты или деревья они облюбовали, есть ли рядом водоем", - сказал сотрудник пресс-службы.

Точки приема карточек учета расположены на столичных природных территориях.