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Москва Снос московских пятиэтажек

Собянин пообещал жителям сносимых хрущевок переезд в дома от 6 до 14 этажей

По словам мэра, рыночная стоимость квартиры в таких домах будет на 30% выше, чем в хрущевке

Собянин пообещал жителям сносимых хрущевок переезд в дома от 6 до 14 этажей
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Москвичи из сносимых пятиэтажек переедут в дома высотой от шести до 14 этажей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Это не какие-то небоскребы, дома от 6 до 14 этажей", - сказал Собянин в прямом эфире радиостанции "Вести ФМ" в четверг.

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Мэр уточнил, что это будет современное жилье и по качеству, и по рыночной стоимости значительно выше, чем сносимые пятиэтажки. Собянин уточнил, что рыночная стоимость квартиры в таких домах будет на 25-30% выше, чем в хрущевке, при этом площадь квартиры будет выше на 20%.

Мэра спросили, когда начнется строительство первых домов для переселения жильцов пятиэтажек.

"Я считаю, после принятия программы в течение года мы можем начать строить дома... Есть дома "на выходе", те, которые строили до этой программы, часть мы сможем задействовать в этой программе", - ответил Собянин.

Он пояснил, что список из более 4,5 тыс. домов, который составлен для голосования - предварительный. "У нас около 500 домов активно бьются и собирают собрания. Говорят, включите нас в программу, включите в проект для голосования", - заявил Собянин.

Предварительный список домов можно посмотреть на сайте "Интерфакса", а также на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Это дома, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, и две трети жителей которых желают, чтобы их дом рассмотрели на предмет включения в программу реновации", - уточнил мэр.

В предварительный список вошли 4566 домов, расположенных в 85 районах Москвы и шести поселениях на новых территориях, не вошли - дома в 40 районах Москвы и в 15 поселениях на присоединенных территориях.

Голосование жителей пятиэтажных домов в Москве о включении в проект программы реновации пройдет с 15 мая по 15 июня.

Теги: Москва
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