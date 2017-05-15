Собянин пообещал выполнить любое решение москвичей по реновации

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Голосование по включению домов в проект программы реновации началось в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Любое решение москвичей будет учтено и выполнено", - написал Собянин в своем твиттере.
Началось голосование по включению домов в проект программы реновации. Любое решение москвичей будет учтено и выполнено— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 15 мая 2017 г.
Жители сами решат: получить возможность переселиться в новые дома или оставаться в старых, морально и физически изношенных пятиэтажках— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 15 мая 2017 г.
Голосование по включению домов в программу реновации пятиэтажного жилищного фонда продлится в Москве с 15 мая по 15 июня.
Голосование проводится в электронной системе "Активный гражданин", в многофункциональных центрах госуслуг "Мои документы" и на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах.
В предварительный перечень для голосования включено более 4,5 тыс. домов в 85 районах "старой Москвы" и шести поселениях на присоединенных территориях. В них, по оценке городских властей, проживают порядка 1 млн человек.